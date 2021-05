JBM verso la conferma di Andrea Valentini

CASALE MONFERRATO -Andrea Valentini verso la conferma sulla panchina della JBM Novipiù. I segnali che arrivano dal club rossoblù vanno in questa direzione. Andrea Valentini, 50 anni appena conclusi, casalese doc, ed ex giovatore della Junior dovrebbe essere alla guida della squadra di A2 anche nella prossima stagione. Dopo aver concluso con la salvezza il campionato in corso, subentrando a gennaio al dimissionario Mattia Ferrari (dato in lizza per la panchina di Cantù, ndr), Valentini potrebbe essere confermato anche per la prossima stagione. Dopo anni di assistenza ai vari Crespi, Griccioli, Ramondino e Ferrari, per Valentini potrebbe essere arrivato il momento di guidare in prima persona la squadra partendo dall'inizio della stagione e quindi dalla costruzione della squadra (l'altra esperienza da capo allenatore nel 2012 subentrato a Crespi e retrocesso dall'A1). I contatti con il general manager Giacomo Carrera e con il presidente Simone Zerbinati sono costanti. Se la trattativa andrà come previsto le altre piste possibili (sono circolati i nomi di Lorenzo Pansa e Marco Cardani) non verranno seguite. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale.