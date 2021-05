Rosignano: le grandi inaugurazioni di domenica 23 maggio

ROSIGNANO - È stata inaugurata domenica 23 maggio la nuova "Vetrina del Vino e della Viticoltura, nel Monferrato Unesco" situata negli spazi pubblici recentemente recuperati dal Comune delle cantine e dell'infernot di Casa Cassano. Oltre alle dodici cantine del territorio, che hanno esposto nella vetrina i loro prodotti, all'interno della vetrina è possibile visitare anche un percorso alla scoperta della viticoltura monferrina realizzato in collaborazione con il Comitato Casale Monferrato Capitale della DOC. Inoltre sono stati esposti inediti documenti dell'archivio storico comunale che testimoniano l'eccellenza dei vini locali fin dall'epoca rinascimentale.

La giornata di domenica è stata inoltre una buona occasione per presentare le altre opere pubbliche che sono state portate a compimento dall'Amministrazione in questi ultimi mesi: la Scalinata di piazza XI Settembre, il recupero delle facciate esterne di Casa Cassano, la riqualificazione del punto panoramico di via dei Bastioni e i tre punti del Percorso Morbelliano ospitati lungo le antiche mura.

È stato anche il momento giusto per aprire al pubblico la visita delle mostre temporanee realizzate negli spazi comunali e visitabili fino a fine giugno. La prima, sulla storia del vino e della viticoltura monferrina sempre a cura del Comitato Casale Monferrato Capitale della DOC ha trovato accoglienza presso il Teatro Ideal; mentre negli spazi espositivi dei sottostanti Saloni Morano si trova l'esposizione "Il Ricamo: la rinascita di Primavera" a cura del gruppo di ricamo rosignanese "L'Ago Fantasioso".

La festa è stata infine accompagnata e introdotta dal contributo musicale dei giovani studenti della Scuola Primaria di Rosignano e del gruppo "Ensemble popolare Brich&Foss" guidato dal maestro Massimiliano Limonetti.