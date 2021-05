Abbate: «Portiamo la Formula E a correre all'autodromo di Morano»

MORANO PO - Roma, Montecarlo, New York. Alcune delle suggestive location del mondiale di Formula E di quest’anno, quello riservato alle monoposto elettriche. Ci si potrebbe aggiungere anche l’ex autodromo di Morano Po (di proprietà privata), ormai all’abbandono da una quarantina d’anni dopo la chiusura tra le lamentele per il suo eccessivo impatto ambientale? È la suggestione del consigliere casalese di Italexit Alessandro Abbate, che vi ha fatto accesso per registrare un video abbinato alla sua proposta. L'articolo completo è su Il Piccolo in edicola oggi. CLICCA QUI PER ACQUISTARE UNA COPIA DIGITALE