Dove vanno le tasse casalesi? A sostenere la lotta ai mali d’amianto

In attesa di scoprire come, l’anno dopo (nel 2020), la pandemia avrà modificato le scelte dei monferrini nella loro dichiarazione dei redditi, è interessante scoprire come siano gli aspetti della sanità e della ricerca (specie sul fronte dei mali d’amianto), oltre che l’affetto per gli animali, a farla da padrone tra gli enti di volontariato prescelti per devolvere il 5x1000. Vitas, che si occupa di assistere gratuitamente i malati a domicilio ha ottenuto quasi 50mila euro, frutto della scelta di 1.567 persone.

La realtà della ‘Degio’, la dottoressa Daniela Degiovanni, uno dei più fulgidi simboli viventi della lotta all’amianto, è la numero 617 tra le scelte degli italiani che hanno pagato le imposte del 2018. Sempre sul tema la seconda piazza, la Fondazione Buzzi Unicem che si occupa di finanziare progetti di ricerca per la cura al mesotelioma e la quarta, il Gime del professor Luciano Mutti. Molto significativa la medaglia di bronzo, per il canile di Cascine Rossi (quasi 22mila euro a fronte di 839 scelte), che testimonia la grande passione per gli animali del territorio, una scelta confermata dalla numero 9, l’associazione Adotta un Boxer per la Vita, molto conosciuta sui social, che ne ha incassati più di 6000. Le altre posizioni della top ten sono il quinto posto per l’Anffas, il sesto del Pulmino Amico, il settimo dell’associazione Labiopalatoschisi Alessandria un sorriso per loro (nel nome c’è il capoluogo di provincia ma la sede legale è a Casale) quindi l’ottavo della cooperativa del Sacro Cuore e il decimo di Le Mete di Ticineto.

Odalengo Piccolo chiude

Tra i comuni guida Casale con 4000 euro ma, molto probabilmente, il dato del prossimo anno sarà molto più alto grazie alla campagna ‘Casale nelle tue mani’ che Palazzo San Giorgio ha iniziato a promuovere solo 12 mesi fa. In fondo Moncestino e Odalengo Piccolo, non aiutate da un basso numero di abitanti.

