Casale e Hsl spettatrici disinteressate

TORTONA - Una domenica da spettatrici per le squadre della provincia di Alessandria impegnate nel campionato nazionale Dilettanti: scenderanno infatti in campo solo Sanremese e Sestri Levante per il primo dei tre recuperi che ancora mancano ai padroni di casa per riallinearsi con le altre squadre. Nella stessa giornata, la 31ma, manca anche Bra-Gozzano che verrà però disputata mercoledì 2 giugno, quando i matuziani faranno visita alla Folgore Caratese mentre sette giorni dopo con il derby Sanremese-Imperia si completeranno i recuperi.

Si disputeranno quindi tutte dal 6 al 20 giugno le gare delle ultime quattro giornate, con il penultimo turno in infrasettimanale il 16: Casale e Hsl Derthona sono già aritmeticamente certe della permanenza in categoria - i nerostellati dall'annuncio della riduzione delle retrocessioni, i tortonesi dopo il pareggio del Vado a Chieri perché formalmente il punto restituito al Fossano avrebbe riaperto il discorso penultimo posto - e potranno affrontare gli ultimi impegni con più tranquillità.

Per Buglio e i suoi doppio appuntamento casalingo con due squadre liguri, Vado e Sanremese, prima dell'ultima trasferta stagionale sul campo dell'Arconatese e del gran finale al 'Palli' con il Legnano. I ragazzi di Zichella di contro disputeranno tre partite su quattro in trasferta: dopo le visite a Borgosesia e Chieri ci sarà il turno di mercoledì al 'Coppi' con il Pont Donnaz rivelazione del torneo prima della chiusura sul campo del Varese anche lui già salvo dopo un inizio difficile.