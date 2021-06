Domani la torre civica si tinge di lilla contro i disturbi alimentari

CASALE - In occasione della quinta Giornata mondiale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare la torre civica si illuminerà di lilla mercoledì 2 giugno: anche il Comune di Casale, infatti, ha aderito alla campagna nazionale lanciata da dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Never Give Up Onlus.

La campagna Fiocchetto Lilla di Never Give Up ha come obiettivo quello di coinvolgere i Comuni italiani invitandoli «a illuminare un luogo significativo al fine di manifestare solidarietà, promuovere conoscenza e rendere visibile la testimonianza della condivisione su una tematica così delicata che colpisce soprattutto i giovani».