Aiuto alla locazione: erogati oltre 46mila euro alle famiglie in difficoltà

CASALE - Attraverso l’Aslo (Agenzia Sociale per la Locazione) attiva a Casale, i cittadini con Isee inferiore a 26 mila euro residenti in città possono beneficiare di contributi che coprano fino a otto mensilità di affitto. Il progetto cittadino che lo permette si chiama Casa-Le e nei primi due anni di attività il Comune ha già erogato più di 46 mila euro a tredici famiglie bisognose.

Per accedere al contributo dovrà presentare domanda il proprietario dell'immobile in questione, a cui è richiesto di stipulare contratti a canone concordato per l’alloggio sociale come stabilito dall’accordo territoriale attualmente in vigore. I contributi saranno poi previsti sia per il proprietario sia per gli inquilini. In particolare: l'inquilino avrà diritto a 8 mensilità se con Isee inferiore a 6.241,66 euro, 6 mensilità se compreso tra 6.241,67 e 10.310 euro e 4 mensilità se compreso tra 10.311 e 26.000 euro; al proprietario invece sarà versato un contributo a fondo perduto, di importo compreso tra minimo 1.500 e massimo 3.000 euro.

Maggiori informazioni al link www.comune.casale-monferrato.al.it/aslo.