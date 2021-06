La Comunità Ebraica presenta la mostra dedicata a Emanuele Luzzati

CASALE – Per ricordare Emanuele ‘Lele’ Luzzati a 100 anni dalla sua nascita la Comunità Ebraica di Casale inaugurerà domani alle 17.30 una mostra dedicata allo sceneggiatore genovese con molte opere, tra le quali alcune dello stesso Luzzari, che saranno quindi visitabili fino al 20 giugno. L’evento è proposto all’interno del progetto It.A.Cà, festival del turismo responsabile. Luzzati è stato infatti strettamente legato a Casale e al Monferrato e con la comunità ebraica locale.

Il due volte candidato al Premio Oscar ha infatti lasciato alla Comunità un vasto patrimonio di opere a carattere ebraico, tutte caratterizzate dal suo stile poetico e dal peculiare uso dei materiali che rende distintiva ogni sua creazione. Ha realizzato uno dei Parochet (arazzi) che decorano l’Aron della sinagoga, dove sono custoditi i rotoli della legge. Nel 1992 in occasione di una sua mostra ha realizzato l’opera diventata iconica per la Comunità casalese: una stampa dove uno dei suoi rabbini si affaccia dalla cantoria della Sinagoga e non mancano ovviamente le sue lampade nel museo dei lumi e persino un piatto per pesach collocato nel museo degli argenti.