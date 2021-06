Passi avanti per Casale co-sede Ircss. Riboldi ringrazia Icardi e Maconi

CASALE - Consueto appuntamento video del sindaco di Casale Federico Riboldi. Dopo un aggiornamento sulle raccolte fondi per i lavoratori di Cerutti e Freudenberg (e un appello a donare), il primo cittadino aggiorna sui passi avanti per Casale come co-sede dell'Ircss ringraziando Luigi Icardi e Antonio Maconi.