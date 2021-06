Al via la rassegna estiva degli eventi proposti dalla Luzzati

CASALE - Saranno sette gli appuntamenti per il mese di giugno organizzati dalla Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati.

Domani, Mercoledì 9, alle 17 ci sarà il laboratorio "Viva l’estate!", a cui seguiranno due appuntamenti con "Origami facili" martedì 15 e giovedì 24 sempre alle 17. Per tutti e tre il kit di carta e disegni saranno forniti dalla biblioteca, mentre ogni partecipante dovrà portare astuccio, colla, forbici e colori personali. Un ultimo appuntamento ci sarà mercoledì 16 con Giovanni Ganora e il suo laboratorio orticolo, sempre nel secondo pomeriggio.

Per il ciclo "Letture d’autore" invece le classi quinte della scuola primaria San Paolo e della secondaria di primo grado Trevigi incontreranno giovedì 10 alle 9:30 nel cortile del Castello Gabriele Clima, vincitore del premio Andersen 2017 nella sezione miglior libro oltre i 15 anni. Sabato 12, sempre al Castello, la compagnia Ikeatrando proporrà - nell'ambito della rassegna "Nati per leggere con i cantastorie" - la lettura de "La lampada di Aladino". L'inizio sarà alle 10:30 per un massimo di 25 bambini con accompagnatore. Infine mercoledì 23 sarà la volta di "Storie a perdicollo", uno spettacolo teatrale a cura del Faber Teater a cui potranno partecipare non più di 25 piccoli spettatori accompagnati.

Per partecipare alle iniziative, tutte gratuite, è obbligatoria la prenotazione contattando l'email biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it o il numero 0142-444302.