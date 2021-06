Mercedes Pasquali nuovo primario di pneumologia al S. Spirito

CASALE - La dottoressa Mercedes Pasquali, 51 anni, nata a Novi Ligure, è la nuova direttrice della Struttura Complessa Pneumologia del presidio di Casale Monferrato. È laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Genova dove ha ottenuto anche la specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio. Nel 2008, presso l’Università di Catania, ha conseguito un dottorato Malattie dell’Apparato Respiratorio. Ha lavorato per oltre dieci anni presso l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova e in seguito presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, Savona.

Autrice e coautrice di oltre 20 lavori scientifici editi su riviste italiane e internazionali, è stata relatore di 40 interventi in vari congressi e convegni. La sua formazione si è indirizzata soprattutto alle patologie oncologiche toraciche ed in particolare alle procedure diagnostiche necessarie alla tipizzazione e stadiazione dei tumori pleuro-polmonari. Durante l'attività svolta presso il Policlinico San Martino, sia nel periodo trascorso presso l'Ospedale Santa Corona, la dottoressa Pasquali ha partecipato alla condivisione multidisciplinare delle scelte diagnostiche e terapeutiche nell'ambito di strutturati Disease Management Team (DMT) oncologici toracici e per le patologie interstiziali del polmone (DMT regionale Ospedale Policlinico San Martino). A fronte della sua grande esperienza in questi ambiti, la dottoressa Pasquali fornirà un contributo importante nell’ambito della rete oncologica di ASL AL con l’obiettivo di garantire al cittadino un approccio multidisciplinare alla patologia.

Prenderà servizio dal 15 agosto.