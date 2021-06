Domani sera il consiglio comunale di Casale torna in presenza

CASALE - Questa sera il consiglio comunale di Casale si riunirà e lo farà nuovamente in presenza, visto il netto miglioramento della situazione sanitaria. I lavori partiranno quindi alle ore 21. Tuttavia sarà garantita anche la modalità online con la consueta diretta sul canale YouTube del Comune rivolta soprattutto alla cittadinanza.

«Verranno osservate tutte le precauzioni già adottate in passato per garantire il divieto di assembramento e il rispetto della distanza interpersonale - ha spiegato il presidente Fiorenzo Pivetta – Gli eventuali posti a sedere rimasti disponibili potranno

essere messi a disposizione di giornalisti o del pubblico, ma ad esaurimento dei posti non sarà possibile far accedere nella sala ulteriori persone. Molte e importanti le proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione dell'Assemblea: sia di rilievo urbanistico (approvazione del Piano Colore e accettazione della cessione a titolo gratuito delle ex Carceri) sia di rilievo

contabile».