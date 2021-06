Guglielmo Epifani e il suo ruolo per la legge che mise al bando l'amianto

CASALE - In questa fase della lunghissima e sacrosanta lotta all’amianto, che vede ripartire il terzo processo alla “fabbrica della morte”, nei confronti dell’ultimo proprietario Eternit Stephan Schmidheiny, per una parte delle ormai migliaia di vittime, 392 morti, quasi tutti cittadini, per omicidio volontario, giustamente dobbiamo riprendere l’impegno e la partecipazione.

Vorremmo, dopo le amarissime delusioni, che finalmente si affermasse la giustizia per tutte le vittime. Vorremmo, credo tutti, che la Magistratura stessa, anche con il necessario apporto dello “Stato”, recuperasse le condizioni per affermare (anche qui, finalmente!) il proprio scopo e finalità, che dovrebbe essere, appunto, conseguire l’affermazione della giustizia!

Ma vorrei anche ricordare Guglielmo Epifani, scomparso recentemente. In veste di componente della Segreteria Nazionale Cgil partecipò allo storico Convegno nazionale che organizzammo all’inizio del 1989 al Politeama di Casale Monferrato: “No all’amianto”. Seguì con rigorosa attenzione tutti gli interventi, sindacali, scientifici, giuridici - Continuava a scrivere, non faceva commenti... continuava a scrivere... Io, con una certa apprensione (ero segretario responsabile della Camera del Lavoro dell’allora comprensorio), invece commentavo: “Ma chissà quali saranno le sue conclusioni?”. Furono (lo scrivo con emozione): “Non solo condivido la battaglia di questa piccola Camera del Lavoro, ma mi impegno come Cgil a promuovere una proposta di legge, unitariamente con Cisl e Uil nazionali, per la messa al bando dell’amianto in Italia”. Dissi: “Abbiamo vinto!”. Così fu: sei mesi dopo tale Piattaforma Rivendicativa Unitaria fu presentata al Governo. Quel convegno, proprio grazie anche ad Epifani, diventò il varo della lotta per la messa al bando dell’amianto. Nel 1992, dopo tre anni di presidi e manifestazioni a Roma con i disoccupati Eternit, tornammo a casa con la legge. Grazie Guglielmo.