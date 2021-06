La domenica a Morano tra mercatino bio e la passeggiata... con i cani

MORANO PO – Il Comune di Morano Po, in collaborazione con la Pro Loco locale, ha organizzato per domenica 13 giugno l’evento ‘BioBio BauBau’. A partire dalle 10 in piazza Piemonte (piazza della scuola) ci sarà infatti un piccolo mercatino bio e km0 con specialità ed eccellenze del territorio e lungo la via principale si svolgerà la primissima edizione di ‘Camminando a 6zampe’: una passeggiata artistico-scenografica che consiste in una camminata insieme al proprio cane (categorie Junior e Senior).

Per ogni categoria verranno premiate ‘la coppia più simpatica’, ‘la coppia più bella’, ‘la coppia più alla moda’. Ogni partecipante avrà diritto a uno sconto del 15% sulla toelettatura del proprio amico a quattro zampe presso il negozio Animali Magici. La giuria sarà composta da esperti di bellezza, simpatia e originalità. Il regolamento prevede l’obbligo di guinzaglio.

Alle 11 arriveranno in paese anche cavalli e cavalieri del Melo Ranch (monta americana) e sarà possibile fare il battesimo della sella (nel cortile del Comune). Il mercatino resterà aperto tutta la giornata. Alle 10.30 e alle 16 è invece prevista la ‘smielatura da favo’ con dimostrazione dal vivo a cura de L’Arnia del Contadino. Durante l’intera giornata è attivo il servizio di ristorazione presso i bar New Blue Moon e Time Cafè e non mancherà un angolo goloso per tutti i bambini. La manifestazione si svolgerà in forma ridotta e nel totale rispetto delle normative vigenti in fascia gialla e delle prescrizioni legate all’emergenza.