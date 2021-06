La Giornata Nazionale delle Miniere sabato arriva a Camino

CAMINO – La tredicesima Giornata Nazionale delle Miniere in Monferrato, organizzata dall'Associazione culturale “Il Cemento nell’Identità del Monferrato Casalese” con Aipai (Associazione Italiana per il Patrimonio Industriale) e Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) arriverà a Brusaschetto di Camino sabato 12 giugno con appuntamento alle ore 15 in Piazza Nebbia.

L'evento, in sinergia con il Comune di Camino e la locale associazione Il Picchio, prevede l'inaugurazione del totem in ricordo delle miniere di marna da cemento e dei minatori e una facile escursione naturalistica di 5 Km con partenza alle ore 16 e ritorno in località Brusaschetto. Per partecipare è obbligatorio prenotare telefonando al numero 345 0034982.La passeggiata apre letteralmente la porta sul territorio circostante di Trino e di Camino, permette al visitatore di immergersi nel paesaggio, di leggerne la storia estrattiva e cementiera, oggi già parzialmente documentata dai percorsi segnalati con i totem informativi creati dall'Associazione Il Cemento, e fornisce l’opportunità di avvicinare il pubblico al mondo delle miniere e dei suoi operatori in maniera vivace e stimolante.

Durante il cammino alcuni ospiti proporranno momenti di approfondimento: il Collettivo Teatrale c.e.t. presenterà una narrazione legata alla vita in miniera, il dottor Enrico Rivella, biologo di Arpa Piemonte, illustrerà le caratteristiche della vegetazione boschiva della collina del Po e delle isole di bosco più mature, oggetto di monitoraggio ai fini dei conservazione degli habitat della zona di conservazione europea; il dottor Carlo Giraudi, geologo già dirigente di ricerca dell'Enea, farà il punto sulla geologia del sottosuolo e il suo interesse nel passato per l'industria estrattiva.

Prima del rientro in paese, è prevista una pausa presso il locele storico “Il Tagliaferro” per visitare la collezione fotografica – e non solo – dedicata alle miniere, allestita dal sig. Fiorenzo Bertiglia, eclettico collezionista locale.