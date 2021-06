Sabato e domenica torna Casale Città Aperta

CASALE – Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 il Comune di Casale torna a proporre il tradizionale appuntamento mensile con Casale Città Aperta - iniziativa ideata dall’Assessorato alla Cultura e dal Museo Civico in collaborazione con l’associazione Orizzonte Casale - in programma abitualmente durante il secondo fine settimana del mese, in concomitanza con il mercatino dell’antiquariato.

Il prossimo weekend i monumenti visitabili saranno quindi il castello del Monferrato con le mostre d’arte e la possibilità di salire sugli spalti (sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19), la Cattedrale di Sant'Evasio e la chiesa di San Domenico (entrambi dalle ore 15 alle ore 17.30), la chiesa di Santa Caterina (sia sabato che domenica dalle ore 10 alle 18, per informazioni info@santacaterinacasalemonferrato.it o 0142 591375), il Teatro Municipale, la Torre Civica e la chiesa di San Michele (sabato dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e domenica dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30).

Sarà possibile partecipare a una passeggiata cittadina condotta dall’associazione Orizzonte Casale alla scoperta dei monumenti più rilevanti: a disposizione dei partecipanti appositi auricolari che permetteranno di apprezzare al meglio il percorso proposto. L’appuntamento è fissato 15.30 al chiosco di piazza Castello, di fronte al teatro. La partecipazione è a numero limitato ed è pertanto obbligatoria la prenotazione telefonica al numero 3801398611 (chiamando il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12). Nel fine settimana saranno inoltre aperti il museo Civico e la gipsoteca Bistolfi (con ingresso gratuito dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30

L’atrio e il matroneo del duomo ospitano la mostra temporanea Angeli & Arcangeli di Giovanni Bonardi fino al 4 luglio (sabato e domenica dalle 15 alle 18, in settimana su prenotazione telefonando al 3929388505). La Sinagoga e i Musei Ebraici saranno aperti solo la domenica con orario 10-13 e 15-18. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0142/444.330 o consultare il sito del Comune.