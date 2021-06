Il Sobrero alla ribalta internazionale al 'Regeneron Isef'

CASALE – L’istituto Sobrero di Casale si è reso protagonista a livello internazionale. Dopo essere stati selezionati al concorso “I Giovani e le Scienze” - organizzato dalla Fast (Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche), Alberto Racerro , Elisa Destro e Bibiana Dellavalle con il progetto 'CashLock' e Federico Runco con 'EyesDrive' - hanno rappresentato l’Italia a Regeneron Isef, un programma della Society for Science & the Public, il più importante concorso scientifico del mondo per gli studenti delle scuole superiori. Il concorso ha visto la partecipazione di quasi 1.900 giovani e progetti provenienti da circa 80 paesi.

Attraverso 'Cash-Lock, un metodo per scoprire cosa indossi' Alberto, Elisa e Bibiana hanno incuriosito giudici e pubblico statunitense durante le interviste e le sessioni online di selezione aggiudicandosi la 'Honorable Mention Physical Science Award' della Sigma Xi, The Scientist Research Honor Society, società di ricerca scientifica e ingegneria fondata nel 1886 che include nel suo albo più di 200 premi Nobel.

L’importante riconoscimento permetterà ai giovani talenti di apparire sulla rivista “American Scientist” sulla quale vengono pubblicati articoli scritti da brillanti scienziati della comunità scientifica statunitense. Soddisfazione ed entusiasmo per le docenti Daniela Sigaudo e Federica Borasi che hanno seguito i ragazzi nella preparazione del progetto e per il dirigente Riccardo Rota.