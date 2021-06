Schiacciato dal trattore a Terranova, interviene l'elisoccorso

TERRANOVA - In un primo momento era sembrato gravissimo l'infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina in un'azienda agricola di Terranova, frazione di Casale Monferrato. Un uomo di 65 anni, per cause ancora da appurare, è rimasto schiacciato tra un trattore e un macchinario, rimanendo ferito davanti agli occhi del fratello che ha dato l'allarme.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 che lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale di Alessandria per un trauma addominale e dorsale. Non sarebbe perciò in pericolo di vita.