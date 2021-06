Dal 9 ottobre torna a Casale "Grafica ed Ex Libris"

CASALE - È ufficiale: Grafica ed Ex Libris torna al Castello di Casale Monferrato. La mostra internazionale era stata sospesa a causa della pandemia Covid, ma è stata riconfermata per la quattordicesima edizione dal 9 Ottobre al 7 Novembre 2021. Sarà organizzata dal Gruppo Arte Casale con il Patrocinio del Comune, della Regione Piemonte e dell’A.I.E.

Hanno aderito 92 artisti incisori provenienti da varie nazioni per un totale di 500 opere. Questa edizione è dedicata alla Rivista “Xilografia” e verranno illustrate le varie tecniche grafiche tradizionali. Verranno esposti anche rari ex libris - contrassegni, spesso adorni di fregi e simboli, che si applicano all'interno di un libro per provarne la proprietà - del Settecento, Ottocento e primi Novecento relativi a personaggi piemontesi. Infine potrà anche essere ammirata una vetrina allestita con gli strumenti da lavoro dell’incisore e stampatore.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.graficaedexlibris.it.