Rosignano: ultimi due weekend per la mostra dedicata a Ricami Divini 2021

ROSIGNANO - Sarà ancora visitabile per i prossimi due weekend la mostra “La Rinascita di Primavera” che si inserisce nell'ambito dell'edizione 2021 di Ricami Divini. A causa della pandemia non è stato possibile, come gli altri anni, tenere l'evento al 100% in presenza. I racconti in video-foto da parte delle ricamatrici, visibili alla pagina Facebook dell'iniziativa, e un video di presentazione però hanno compensato la mancanza.

L'esposizione, in cui sono raccolte le creazioni del gruppo di ricamatrici rosignanesi "L'Ago Fantasioso", è ospitata presso gli spazi espositivi dei Saloni Morano, sottostanti il Teatro Ideal, e rimarrà aperta al pubblico fino alla fine di giugno. Si tratta dell'unico appuntamento in presenza della rassegna. Per la visita è necessario rivolgersi all’Info Point Turistico situato in piazza Sant'Antonio.