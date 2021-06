In 9000 per il mercatino antiquario: protagonisti gli strumenti musicali

CASALE - Nonostante il grande caldo, oltre 9000 persone hanno visitato ieri a Casale il Mercatino dell'Antiquariato al Mercato Pavia. Non si è 'battuto' tuttavia il record di maggio. Il dato registrato dai volontari dell'A.I.S.A continua però a testimoniare l’affetto di tanti, monferrini e non, per il mercatino. Davvero molti i turisti che hanno ripreso a venire in Monferrato e che considerano questo appuntamento con l’antiquariato casalese un momento imprescindibile della loro esperienza sul territorio. Domenica oltre ad un nutrito gruppo di Svizzeri si sono rivisti persino arrivi dalla Francia (Montpellier).

Tra i 300 espositori si è scoperta una strana tendenza. Il mercatino di giugno si è riempito di strumenti musicali: un trombone di fine 800, un armonium del primo novecento, mandolini, banjo e tante chitarre, elettriche e non. Tra i tanti pezzi una celebre “Raimundo”, marchio che certifica le migliori chitarre spagnole da flamenco.

E poi ancora tra le cose curiose. l’insegna del Bar trattoria “Tre Cunei”, “frequentato dai Ferrero” come assicura l’espositore proveniente da Valenza che tra le altre insegne espone anche una straordinaria collezione di caschi da motociclista degli anni 40 – 50; un impeccabile salotto di modernariato con un peluche gigante di Titti di un antiquario casalese, un cannocchiale da campagna militare dell’’800, ma c’è anche chi come Maria Clara & Michele di Torino ha scelto di esporre solo lampadari. “E una passione che io e mio marito abbiamo da una ventina di anni e ci ha permesso di radunare una collezione di almeno 500 pezzi a casa e nel laboratorio - confessa lei – ovviamente non possiamo tenerli tutti e così facciamo una decina di mercatini all’anno. Casale è uno di questi, veniamo circa 2 volte all’anno”

La prossima edizione del Mercatino Casalese è prevista per domenica 11 luglio.