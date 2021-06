Torna la musica alla Sinagoga di Casale

CASALE - Domenica 20 giugno alle 17 le note torneranno a risuonare alla Sinagoga di Casale con il duo Novus Modus Vetus composto dal violoncellista Dario Destefano e dalla gambista Iris Faceto. L'evento sarà introdotto da Giulio Castagnoli, docente di composizione al Conservatorio di Torino che nelle recenti stagioni culturali si è occupato di riportare la musica nel complesso di Vicolo Salomone Olper.

Le proposte del duo saranno: "Sonata in Dialogo detta La Viena" di Salomone Rossi; "Sonata III in re minore" di Jean-Baptiste Barrière; Adagio, Allemanda, Sarabanda, Minuetto dal Livre III; "Sonata in mi minore RV 40" (Largo, Allegro, Largo, Allegro) di Antonio Vivaldi; "Suite in la minore" di Marin Marais; Preludio, Allemande, Courante, Sarabande, Gigue, Grand Ballet dal Livre III e infine l’opera "Passaggio per violoncello e viola da gamba" dello stesso Giulio Castagnoli, concepita proprio durante la pandemia.

L’ingresso all’incontro è libero, si consiglia la prenotazione contattando il 0142 71807, 340 7697199 o l'email segreteria@casalebraica.org.