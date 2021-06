Giro d'Italia donne: il 4 luglio la terza tappa parte da Casale

CASALE - Sarà Casale Monferrato la città di partenza della terza tappa del Giro d’Italia Donne che prenderà il via 2 luglio da Fossano per concludersi l’11 luglio a Cormons, in Friuli Venezia Giulia, con le atlete che percorreranno oltre mille chilometri in dieci tappe attraverso quattro Regioni.

L’importante evento sarà infatti in città domenica 4 luglio per la terza tappa Casale - Ovada: 135 chilometri che prenderanno il via da piazza Castello per poi attraversare tutta la Provincia toccando Alessandria e Acqui Terme. «Eventi di questa portata sono fondamentali per far conoscere il Monferrato, terra di eccellenze in tutti i campi» le parole del sindaco Federico Riboldi. Piazza Castello sarà la base operativa, da dove le atlete e le squadre si avvieranno alle 12.05, sfilando per le vie cittadine, al chilometro zero della tappa che sarà in Corso Manacorda. Nei prossimi giorni saranno rese note tutte le indicazioni viarie e le modifiche alla circolazione durante la preparazione e lo svolgimento delle atlete.

Un evento internazionale che porterà in città circa 450 persone, tra cui le 144 atlete delle migliori 24 squadre al mondo che si contenderanno la Maglia rosa 2021. «Sarà un’occasione unica per il nostro territorio» ha sottolineato l’assessore Luca Novelli.