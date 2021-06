Incidente al casello di Casale Nord: tre feriti, non sono gravi

CASALE - Incidente questa mattina poco prima di mezzogiorno a Terranova, all'altezza dell'uscita dal casello autostradale di Casale Nord. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. In seguito al sinistro si sono registrati tre feriti, fortunatamente non gravi: tutti sono stati trasportati dagli operatori del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito. Due in codice verde, uno in codice giallo.