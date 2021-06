Riboldi sull'Unicredit di Oltreponte: «Chiesto il mantenimento del bancomat»

CASALE - Nel suo consueto aggiornamento settimanale il sindaco di Casale Federico Riboldi ha aggiornato gli abitanti di Oltreponte per quanto riguarda la situazione della filiale bancaria presente nel quartiere. Il Comune ha infatti avuto un contatto con Unicredit chiedendo che - a fronte di un effettivo spostamento della filiale - venga mantenuto almeno lo sportello bancomat.

A inizio settimana c'è stato inoltre un incontro tra l'amministrazione e i cantonieri provinciali per una nuova sinergia Comune - Provincia, e il comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta insieme al direttore generale del Demanio sono venuti in visita all'ex Baronino, sito in cui sorgerà la nuova caserma dei Carabinieri.

Infine, altri due sopralluoghi - spiega il primo cittadino - sono stati effettuati sempre dall'amministrazione con Ferrovie per la valutazione dei caselli ferroviari e uno con Aipo per quel che riguarda il l'argine sul fiume Sesia e l'apertura delle arcate sul ponte. Oggi è stata poi inaugurata una nuova Big Bench a Olivola e ancora domani ci saranno vari eventi e spettacoli in tutto il Monferrato