Al Leardi le proposte formative per l'estate

CASALE - La scuola è finita, ma la formazione degli studenti all'Istituto Leardi non si ferma. Così è stato avviato pochi giorni fa il progetto ministeriale “Piano estate 2021”, grazie al quale i ragazzi potranno aderire a una serie di iniziative volte al consolidamento delle competenze professionalizzanti.

Per la promozione dell’arte e la creatività, sono stati proposti ben due laboratori: il primo, su illustrazione e arte dei murales, è partito lo scorso 15 giugno a cura dei professori Gennaro Belfiore e Concetta Scognamiglio; il secondo, “Ora Col-ora”, condotto dal professore Pio Carlo Barola, inizierà invece a luglio e sarà incentrato sulle tecniche di disegno e pittoriche. Obiettivo finale dell’iniziativa dell'arte dei murales - cui hanno aderito oltre trenta studenti - è la decorazione di un’aula scolastica d’Istituto, oltre alla realizzazione di un'esposizione permanente presso i locali l’ex “Biblioteca dei ragazzi”.

Sulla creatività, sull’espressione di sé e delle proprie emozioni invece è finalizzato “Pensieri sospesi”, corso che vedrà la collaborazione della docente Cristina Merlo con la psicologa Enrica Ferrari in un tentativo di unire le scoperte paesaggistiche e le manifestazioni creative dei ragazzi. L’intento finale sarà quello di esporre gli elaborati non solo nel giardino dell’Istituto, ma anche di donarle a strutture di assistenza per anziani e malati della città.

Per il plesso “Luparia”, gli studenti potranno aderire a un’iniziativa altamente professionalizzante: direttamente in Istituto potranno conseguire i patentini che abilitano all’utilizzo di attrezzature agricole. Sono state oltre 80 le iscrizioni di giovani che intendono prendere uno o due attestati. . I corsi organizzati da Ferruccio Battaglia e Andrea Gallo - finalizzati alla qualifica per utilizzare piccola attrezzatura, la trattrice agricola o i carrelli elevatori - saranno tre e saranno a cura dell’ing. Giulio Romagnino.

La fine dell'anno scolastico è stato anche il momento per salutare i docenti che sono arrivati al pensionamento. Tra i volti che non ritorneranno a settembre per il Leardi ci sono l'insegnante di Economia aziendale Luciano Ferrari, i docenti di Diritto Donatella Zeglio e Remigio Del Grosso, le professoresse di Lingua Inglese Sandra Boccalatte e Paola Vasino, la prof. di Scienze e tecnologie delle costruzioni Laura Gatti; all'Istituto Luparia invece si è detto addio al professore Andrea Sacchetti di Scienze Naturali. Non solo docenti però lasceranno il loro incarico dal primo settembre: è tempo di salutare anche Massimo Canone, Ferdinando Gastaldo, Daniele Mario Gioglio, Agostino Scazzola e Mario Schibuola, educatori del Convitto, insieme al responsabile Claudio Degiovanni. A lasciare la propria attività lavorativa anche la Collaboratrice scolastica Luisa Arditi, l’Assistente amministrativo Mauro Cantarella e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Ettorina Bisaggio.