Il costo del dramma Eternit in città. Il libro in biblioteca

CASALE - Quanto è costato il dramma Eternit alla Città di Casale Monferrato? Lo spiega il libro "Green Economy e Responsabilità Sociale. Una strategia vincente" di Luca Servato (Edizioni Astragalo, 2021) regalato sabato dall'autore alla Biblioteca Civica "Giovanni Canna" di Casale Monferrato in presenza del Sindaco Federico Riboldi, proprio in queste settimane in cui si sta cercando giustizia nel processo Eternit-bis.

Nel libro si parla dei nuovi modelli di Green Economy applicabili e di Responsabilità Sociale. Si fa poi riferimento, per l'appunto, alla stima economico-finanziaria del danno causato dall'Eternit alla Città di Casale Monferrato, i cui costi sono ricaduti sull'intera comunità.

Il Sindaco Riboldi, molto sensibile alla tematica: «Il riscatto di una Città e di un territorio che hanno saputo trasformare la propria tragedia in una battaglia globale per l’eliminazione della fibra killer. Stiamo costruendo un nuovo futuro, dove innovazione e ambiente possano unirsi per un avvenire operoso e sostenibile attraverso la Green Economy. Il libro di Luca Servato ne è testimonianza.»