Quasi in 200 nel weekend al castello per Casale Comics & Games

CASALE - Nel weekend appena passato il castello di Casale ha ospitato quasi 200 visitatori tra giocatori e semplici osservatori per Casale Comics & Games.

Un fine settimane tutto di giochi da tavolo: i cinque tornei ospitati nei due giorni hanno rappresentato quello che c’è di più popolare in questo universo. Magic: the Gatering, BloodBowl, Warhammer, Mordheim. Due i tornei del popolare gioco di carte che con il titolo di “Dominaria Saga”, hanno impegnato sia sabato che domenica i tavoli allestiti nella cappella del primo cortile al castello. Nella prima giornata gli otto semifinalisti hanno deciso di non proseguire, ma di dividersi il premio: si tratta di Matteo Sangiorgi, Diego Demichelis, Michele Atzeni, Federico Perno, Emilio Cirillo, Diego Leonardi, Edoardo Mazzucco, Robert Giuliani. Domenica invece sono stati i quattro finalisti a compiere la stessa scelta: Andrea Sonzogni, Mattia Ferraris, Nicola Tizzoni, Matteo Insinna.

Il mondo di Warhammer è stato protagonista di un torneo ambientato nell’universo Age Of Sigmar, chiamato “Il grande Ritorno”, organizzato dai Vendemmiatori Implacabili, associazione ludica di Crescentino. A sconfiggere tutti gli altri è stato Alessandro Naldi con il suo esercito di Demoni di Tzeentch. Il torneo “narrativo” di Mordheim, organizzato da Mordheim Italia e Legio Pollentia, ha visto per tutta la giornata scontri tra bande di guerrieri nella città di Mordheim, alla fine tra le torri e gli edifici gotici del gioco da tavolo tridimensionale è uscito vincitore Stefano Busto.

Decisamente combattuto anche il torneo di BloodBowl, battezzato in modo molto monferrino “Infernot Bowl”, anche perché l’organizzazione di Casale Comics&Games con l’aiuto della Badola Federation Casale e della lega “Gorgonzola o Morte” di Novara ha richiamato una trentina di partecipanti. Dopo un’intera giornata di massacri sul campo da gioco di questa versione fantasy del football americano, il trofeo è andato a Jacopo Grazioli di Pavia e solo per un punto la vittoria è sfuggita al casalese Daniele Calì Martinotti.

Le miniature sono state altrettanto protagoniste: i trofei sono andati ad Andrea Nocifora per il miglio esercito (le coloratissime Figlie di Khainead), mentre la miglior miniatura singola è di Maurizio Panzone con uno spettacolare Orco Capoguerra che cavalca una viverna, ricchissimo di particolari.

Per i vincitori prodotti di gioco, kit per modellismo offerti da Dominaria di Casale Monferrato che insieme Grimforge. e Labmasu ha realizzato stand per offrire ai concorrenti le ultime novità del mercato. Per i premiati poi l’immancabile scatola di Krumiri Rossi, mentre tutti i concorrenti hanno avuto i dadi personalizzati Casale Comics, anche nella versione con la mascotte della manifestazione.