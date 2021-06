Scuola e teatro piangono, è morta Lara Miceli

CASALE - É mancata nella giornata di oggi l'insegnante e attrice casalese Lara Miceli a soli 52 anni.

Lottava da tempo contro un brutto male. Era conosciuta sia per il suo lavoro nel mondo della scuola, che soprattutto per il suo impegno come uno dei membri principali del 'Teatro della Nebbia'. Lascia i giovani figli Siria e Saul.