Il Kintana danneggiato dal maltempo: si cercano volontari per ripulirlo mercoledì

CASALE - Dopo il violento temporale di domenica, il percorso Kintana all'interno del Bosco della Pastrona ha patito lo schianto di numerose piante e un generale disordine. Al momento ci sono evidenti rischi per i passanti bike e pedonali.

È necessario ricorrere, quindi, ad un massiccio intervento volontario di rimessa a punto (taglio e spostamenti di rami e piante, pulizia, ecc) per il ripristino della piena percorribilità.

Per questo i volontari che se ne prendono cura lanciano un appello: «Nella memoria del nostro amico Giovanni Pinna che sarebbe stato presente nell'aiuto del riassetto del Kintana, si chiede la partecipazione di nuovi amici per unire le forze e ridare al Kintana l'aspetto di un percorso accogliente e senza pericoli in mezzo alla natura. Ci troviamo mercoledì dalle ore 15 al tramonto

armati di forza e volontà e attrezzi personali (spray antizanzare, borraccia, rastrello, falcetto,...) per ridonare bellezza e sicurezza al nostro Kintana»