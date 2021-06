A Giarole domenica arriva "Musica e Immagini"

GIAROLE - Domenica 27 giugno al Castello Sannazzaro si svolgerà la manifestazione "Musica e Immagini per Giarole", organizzata dal Comune di Giarole in collaborazione con il Comitato Giarole per l’Ambiente, la Cultura ed il Paesaggio, il Castello Sannazzaro, la Pro Loco e l’Avis.

La giornata inizierà alle 11 con la presentazione dell’esposizione nel parco del Castello “Una cartolina per Giarole”, iniziativa promossa con l’intento di realizzare una serie di cartoline d'autore che rappresentino gli angoli più interessanti del paese. I visitatori potranno scegliere l'opera preferita; le più votate saranno premiate a fine giornata.

Si potranno effettuare visite guidate del Castello Sannazzaro alle 11:30 e alle 16, prenotando al 335 1030923. Inoltre alle 17 per i bambini ci sarà lo spettacolo di burattini “Testa fina cuor di leone” a cura di La baracca dei burattini - FEM spettacoli.

A concludere l'evento ci sarà il concerto alle 21:15 "A-live: La storia del pop rock e disco music” del gruppo musicale ligure A-Live Band. L'ingresso alla manifestazione (e anche allo spettacolo conclusivo) è gratuito, fino ad esaurimento posti.