JBM, il saluto di Andrea Fabrizi

CASALE MONFERRATO – Avvicendamento nello staff tecnico della Novipiù J Basket Monferrato. Lascia, dopo cinque stagioni a Casale Monferrato – tra Junior e JBM – Andrea Fabrizi. La comunicazione del club ha dato ufficialità ad una notizia che si era diffusa già nei giorni scorsi. A salutare il tecnico umbro Alessandro Del Rosso, vice presidente JB Monferrato: “Ringraziamo Andrea con un forte abbraccio. Un uomo che a Casale abbiamo avuto il piacere di conoscere e apprezzare sia per le sue capacità tecniche che per il suo valore umano. Comprendiamo la sua volontà di cercare una nuova sfida e gli auguriamo un grosso in bocca al lupo. Casale sarà sempre la tua seconda casa.”

Da parte sua il tecnico, che è stato assistente con Marco Ramondino, Mattia Ferrari e Andrea Valentini oltreché responsabile del settore giovanile, lascia con queste parole. “Ringrazio la società e tutto il mondo del basket casalese che per cinque anni è stato la mia seconda casa. Faccio gli auguri di un roseo futuro alla JB Monferrato e mando un ringraziamento speciale ai tifosi e in generale alla città che ha ospitato me e la mia compagna in queste stagioni”.

Al suo posto la JBM inserirà – l’ufficialità è attesa nei prossimi giorni – come vice di Andrea Valentini, Stefano Comazzi, 41 enne di Borgomanero che si è imposto col suo lavoro giovanile presso PMS e Auxilium Torino ed ha passato le ultime due stagioni in A2 a Verona.