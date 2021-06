JBM: Tryout per diciotto talenti

CASALE MONFERRATO – Casting per diciotto. Diciotto giovani talenti sono stati protagonisti in questi giorni di un’intensa serie di tryout presso il PalaFerraris. Il confermato coach della prima squadra JBM Andrea Valentini e il suo staff hanno avuto la possibilità di conoscere e visionare i migliori prospetti giovanili, in ottica prossima stagione. I giovani talenti sono stati sottoposti ad allenamenti fisici e tecnici finalizzati a valutarne il livello.

Il general manager Giacomo Carrera illustra così l’importanza dell’iniziativa. “Questi allenamenti ci hanno permesso di conoscere e visionare sul campo alcuni ragazzi di cui abbiamo preso informazioni durante la scorsa stagione. Questi tryouts sono utili anche per far conoscere la nostra società e il nostro modo di lavorare alle altre società. Ringraziamo tutti i ragazzi e le loro società di appartenenza”.

Tra gli invitati, provenienti da tutta Italia, prospetti molto interessanti come Andrea Lo Biondo, ala forte di 207 cm, 21 enne reduce dall’esperienza americana nella NCAA Div. II con Winona State, Francesco Reggiani, guardia-ala 2002 di scuola Torino che ha giocato in grande evidenza l’ultima stagione in B all’Olimpo Alba e Nicolò Virginio, ala 2003 che ha già esordito in A con la Pallacanestro Varese. Chissà che qualcuno di questi ragazzi non possa “strappare” una maglia per il roster Novipiù della prossima stagione…

Oltre ai giovani “ospiti” si sono aggiunti ai tryouts i giocatori della JBM Duccio Galluzzi, Yannick Giombini, Aaron Lomele, Richard Morina, Alessandro Sirchia, Niccolò Martinoni, Fabio Valentini e Luca Valentini.

L'ELENCO DEGLI ATLETI:

Marco Pieri (Pallacanestro Trieste)

Patrick Gatti (Pallacanestro Bernareggio)

Ognjen Guduric (Beko Beograd)

Andrea Lo Biondo (Winona State – NCAA Div. II)

Matteo Librizzi (Pallacanestro Varese)

Federico Tognacci (Giulianova)

Christian Abrate (Abet Basket Bra)

Enrico Gobbato (Viola Reggio Calabria)

Amedeo Tiberti (Piadena)

Nicolò Castellino (Olimpo Alba)

Leonardo Beghini (Scaligera Verona)

Lorenzo Segala (Fulgor Omegna)

Joel Myers (Bologna Basket 2016)

Aleksa Radovanovic (Next Step Rapallo)

Kebe Kalidou (Next Step Rapallo)

Francesco Reggiani (Olimpo Alba)

Nicolò Virginio (Pallacanestro Varese)