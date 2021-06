Terruggia: alla Torre Veglio una serata sotto le stelle

TERRUGGIA - Si è tenuta venerdì 18 giugno alla Torre Veglio di Terruggia l'edizione di quest'anno dell'evento Osservando le stelle alla Torre”, ideata dall’Associazione TerruggiaLiberaMente ed organizzata ora dalla Proloco di Terruggia in collaborazione con il Gruppo Astrofili "Cielo del Monferrato" di Odalengo Piccolo.

Erano circa 150 i partecipanti, tra adulti e bambini, che seguendo le indicazioni dall’inizio di Via Braia sono giunti a piedi percorrendo “La via per le stelle” ben segnalata da piccole luci a bordo strada.

Sul pianoro a lato dell'edificio storico sono stati collocati quattro postazioni di telescopi. I volontari, nel rispetto delle normative anti-Covid, hanno fatto così avvicinare i piccoli gruppi di visitatori mostrando in particolare la luna con i suoi crateri e mari, la costellazione del Cigno e quella della Lira.

(La luna vista attraverso le lenti di uno dei telescopi)