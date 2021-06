Vinci, il primo trofeo è in Monferrato

SAN SALVATORE MONFERRATO - Se lo ricorderà a lungo, Roberta Vinci, il Villaforte Tennis Club, il circolo a San Salvatore dove ha conquistato il primo titolo della sua nuova storia sportiva, nel padel. L'ex numero 1 di doppio Wta, e 7 al mondo in singolo, cinque titoli nel Grande Slam, ha conquistato l'Open entrando in scena come testa di serie numero 3, insieme a Camilla Scala, coppia inedita e subito molto affiatata.

Dopo il successo di ieri nei quarti, 6/3 6/3 contro Azzali - Aima, la tarantina e la compagna si sono ripetute questa mattina in semifinale, ancora 6/3 6/3, sulle numero 2, Campigotto - Leo. Netto anche il successo in finale, 6/1 6/3 su Savini - Bona, numero 1 del tabellone.

Tra i maschi trofeo a Remedi - Salandro, 7/6 6/3 su Licciardi - Cassetta. Nei quarti i futuri vincitori hanno eliminato il duo alessandrino Necchi - Mensi e in semifinale Negroni - Scala.