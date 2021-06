Roberta Vinci, debutto al Villaforte

SAN SALVATORE MONFERRATO - Si allena intensamente da qualche mese, gioca il campionato con Pinerolo, ha scelto il Villaforte Tennis per il suo debutto in un torneo: Roberta Vinci è una lottatrice, come quando è diventata numero 7 Wta in singolo e numero 1 in doppio, pronta a rimettersi in gioco nel padel, "chi arriva dal tennis qualche vantaggio ce l'ha, ma è un altro sport, nei colpi, nella velocità della palla, nell'atteggiamento". All'Open sui campi del circolo di San Salvatore, che arriva oggi alle finali, la tarantina gioca in coppia con Camilla Scala, tesserata per il Tc Faenza, numero 3 del tabellone, "il primo match insieme: l'intesa già c'è e può solo crescere. Soprattutto - confessa Roberta - mi sono divertita e per me è una priorità in questa nuova avventura agonistica".

Dopo il 6/3 6/3 ad Azzali - Aima, Vinci - Scala affronteranno fra poco, alle 10, in semifinale, Marianna Leo - Francesca Campignotto testa di serie numero 2. Dall'altra parte del tabellone Savini - Bona (1) contro Beltrami - Dal Bon (4). Finale alle 14.