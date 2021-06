BBBell investe ancora nel Monferrato

ALESSANDRIA - BBBell, azienda torinese leader nel Nord Ovest nel settore delle telecomunicazioni wireless e della fibra ottica, ha raggiunto recentemente l’accordo per l’acquisizione del ramo d’azienda operante nello stesso comparto (internet+telefonia fissa) di Lan Service, società con sede a Casale Monferrato e attiva per lo più nella zona del Monferrato con il marchio e-volution.

Il ramo d’azienda che verrà incorporato conta oltre 2.500 clienti attivi, 50 postazioni radio ad alta tecnologia per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro tra acquisizione e lavori infrastrutturali di ammodernamento: in particolare, saranno concentrati soprattutto per il potenziamento delle infrastrutture radio sia dorsali che diffusive, il tutto per adeguare la rete agli standard BBBell e fornire fino a 1 Giga su rete Wireless (Fwa) e in Fibra ottica già dopo i primi mesi. Lan Service, conosciuta da oltre 30 anni sul territorio per il suo business primario di system integrator, assumerà il ruolo di partner commerciale di BBBell.

Con questa operazione BBBell consolida la propria leadership di primo operatore wireless del Nord Ovest andando a coprire tutte le aree collinari del Monferrato tra le province di Alessandria e Asti e l’area del Vercellese: offre servizi di telefonia fissa, internet ultra veloce, videosorveglianza, centralini virtuali e servizi integrati 4.0 per le aziende a oltre 30mila clienti nelle province di Torino, Cuneo, Asti, Alessandria, Vercelli, Novara, Biella, Imperia, Savona, Genova e La Spezia per un totale circa 1.100 Comuni serviti, una rete di 840 postazioni di proprietà, oltre 4.000 km di dorsali radio e 1.000 km di rete in fibra per una copertura capillare ed estesa sui territori.

L’operazione porterà i ricavi aggregati di BBBell a oltre 17 milioni di euro potendo contare su circa 60 dipendenti, 30 agenti commerciali, circa 35 tra tecnici e installatori e oltre 20 negozi autorizzati operanti su entrambi i territori. Entreranno a far parte della squadra BBBell 2 risorse del reparto tecnico di assistenza di Lan Service, oltre al supporto di risorse commerciali che opereranno in loco grazie alla nascita di un nuovo punto BBService presso la sede di Casale Monferrato.

“Con questa operazione - spiega il presidente Enrico Boccardo (foto sopra) - si consolida la nostra posizione di leadership sul territorio piemontese, oltre che ligure, e BBBell diventa a tutti gli effetti il più grande operatore di telecomunicazioni wireless del Nord Ovest".

“La disponibilità di banda ultra larga - sottolinea invece l’amministratore delegato Simone Bigotti (foto sopra) - rappresenta ormai una commodity sia per i privati che le imprese ed enti locali ma in molte aree della nostra Regione è ancora una grave criticità e solo la tecnologia wireless risulta essere spesso l’unica alternativa possibile. Da ormai alcuni anni stiamo portando avanti un interessante programma di espansione e rafforzamento delle aree coperte e dei servizi, al fine di accelerare il processo di digitalizzazione in Liguria e Piemonte".