Ozzano: un ringraziamento a chi ha trascorso mesi al servizio della comunità

OZZANO - Giovedì scorso, dopo la tradizionale messa per celebrare il Santo Patrono di Ozzano, nel sagrato della Chiesa di San Salvatore, il sindaco Davide Fabbri ha voluto assegnare un riconoscimento a quanti durante tutto il periodo dell'emergenza sanitaria «si sono messi a disposizione dei propri concittadini per tenere insieme le maglie di una rete di servizi fatta di solidarietà e di attenzione. A Ozzano abbiamo diverse associazioni di volontariato che si occupano di cultura, turismo, sport e vari altri settori. In questo lungo periodo di pandemia volontarie e volontari delle diverse associazioni si sono ritrovati sotto un unico nome, quello della Protezione Civile, e si sono occupati della distribuzione di buoni spesa, borse di banco alimentare, mascherine e farmaci e hanno garantito l'accesso in sicurezza alla Casa della Salute organizzando un servizio senza interruzioni per ogni giorno di apertura al pubblico, triplicando i turni e gli sforzi durante le sessioni della campagna vaccinale tuttora in corso».

In più di un anno di presenza non sono mai venute meno la sicurezza, la cordialità, la disponibilità. Il sindaco ha evidenziato anche l'impegno degli Alpini, che hanno svolto il loro servizio all'ingresso delle chiese parrocchiali, gestendo l'afflusso dei fedeli, senza mai lasciare una funzione scoperta, dei Carabinieri per la loro costante attività di controllo e ha ringraziato infine il gruppo dei dipendenti comunali, non dimenticando di ricordare lo scomparso Fulvio Marello, che hanno garantito il funzionamento della macchina amministrativa in questo lungo periodo di emergenza.

Ad ogni volontario è stata consegnata una pergamena: Cesare Spalla, Giovanna Rossi, Marco Beltrame, Maria Luisa Girino, Riccardo Ricaldone, Sara Magnani, Susanna Drago, Valter Raiteri, Gianni Villani, Michela Berrutti, Giuseppe Ottone, Stefano Salvaneschi, Riccardo Bennato, Federica Vecchiattini, Valerio Polello, Antonio Botteon, Fabio Cagnati, Mario Calvi, Luigi Degiovanni, Corrado Manzan, Adriano Pantaleo, Danilo Pasquali, Giovanni Polello, PierVittorio Rampone, Gianfranco Rossi, Roberto Spinoglio, Mario Trovò, Maurizio Meneghetti.