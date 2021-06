Capanno in fiamme a Casale: l'intervento dei Vigili del Fuoco

CASALE - Sta terminando in questi minuti un intervento dei Vigili del Fuoco nei pressi di un cascinale situato a Casale in via Ticineto, lungo la Sp54, in uscita dalla città, poche centinaia di metri dopo la 'Casa di Stefano', a breve distanza dal cavalcavia.

In un primo momento erano stati gli occupanti la cascina a tentare di spegnere le fiamme da un capanno nelle pertinenze nello stabile ma il rogo, favorito dalla temperatura e dall'assenza di precipitazioni, rischiava di propagarsi rapidamente alle aree circostanze. Da qui l'intervento di due autobotti della caserma di Casale Monferrato che hanno rapidamente messo sotto controllo l'area domando le fiamme.