Si torna a consultare anche i giornali alla Civica di Casale

CASALE - Con l'allentamento delle restrizioni anti-covid è da ora possibile anche accedere ai giornali dell’emeroteca della Biblioteca Civica Giovanni Canna.

Sono state predisposte due postazioni di lettura accessibili, previo appuntamento, per un tempo massimo di un’ora nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 17:30, il sabato dalle 9 alle 12:30. Per prenotare sarà necessario telefonare al numero 0142 444323. Allo stesso numero è possibile anche prendere un appuntamento per la consultazione di libri nelle sale adibite, a cui sarà possibile accedere due persone ogni mezz'ora nei medesimi orari.

Continuano invece alcune iniziative online, come i consigli di lettura del direttore Luigi Mantovani. Il video per il mese di giugno è stato pubblicato sabato alla pagina Facebook www.facebook.com/BibliotecaCivicaGiovanniCanna/.