Tari 'regina' del consiglio stasera a Casale

CASALE - Stasera torna a riunirsi il consiglio comunale di Casale: sarà la seconda seduta di fila in presenza e la prima da quando è stato rimosso il coprifuoco in Piemonte. I lavori partiranno come consuetudine alle 21 ma i consiglieri potranno comunque scegliere di seguire il dibattito in video conferenza piuttosto che tra i banchi della sala consiliare di Palazzo San Giorgio.

Protagonista indiscussa sarà la Tassa Rifiuti: «La serata - ha spiegato il presidente Fiorenzo Pivetta – sarà dedicata interamente alle proposte di deliberazione presentate dall’Amministrazione comunale. Entro il 30 giugno, infatti, l’Ente deve approvare le tariffe Tari per l’anno 2021 e a tale argomento sono dedicati due provvedimenti sui quali l’Assemblea è chiamata a esprimersi».

Come sempre, gli interessati, potranno seguire il dibattito con la diretta streaming del canale Youtube del Comune.