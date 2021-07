Casale: iniziata la messa in sicurezza degli alberi

CASALE - Sono iniziati in questi giorni gli interventi per la messa in sicurezza del ricco patrimonio arboreo di Casale Monferrato, con lavori di rimozione di rami pericolanti o secchi e l’abbattimento di alcuni alberi pericolosi.

«Come ogni anno – ha spiegato l’assessore Maria Teresa Lombardi – si sta proseguendo alla verifica degli alberi cittadini da parte di un agronomo, secondo il protocollo Vta (Visual Tree Assessment), individuando le diverse classi di propensione al cedimento. Quest’anno sono stati oggetto di analisi circa 500 alberi, individuandone circa venti da abbattere e una decina su cui erano necessari piccoli interventi».

Gli interventi, iniziati ieri, interessano più zone della città, come ad esempio i giardini adiacenti l’Ospedale Santo Spirito, piazza San Francesco, piazza Statuto, viale San Martino, strada Cavalcavia, via Sobrero o i Giardini della Stazione.

Un’analisi suppletiva sarà invece effettuata sull’area verde che comprende la zona giochi e l’asilo di Oltreponte: «Dopo la caduta di una pianta durante l’ultimo forte nubifragio – ha sottolineato l’assessore Lombardi – i tecnici hanno notato che tra le cause ci potrebbe essere la forte siccità di questi anni, quindi incaricheremo l’agronomo di valutare la situazione e, eventualmente, interverremo prontamente sulla specie in questione».

Il patrimonio arboreo casalese è quindi al centro di diversi interventi conservativi e di ringiovanimento, come dimostra la messa a dimora di nuovi alberi: solo nel 2020, per esempio, si è provveduto alla piantumazione di circa 200.



E anche per il 2021 ne sono già in programma altre: «La salvaguardia del nostro verde prosegue senza sosta – ha ricordato il sindaco Federico Riboldi –, prova ne sono gli interventi puntuali e continui sul patrimonio arboreo e l’impegno, anche economico, che questa Amministrazione sta dimostrando. Per il 2021, per esempio, sono già a bilancio oltre 50 mila euro per le nuove piantumazioni!».