Green pass: per gli ultrasessantenni si può stampare al Palafiere

CASALE - Gli ultrasessantenni che hanno ricevuto via sms o via e-mail i codici per scaricare la Certificazione verde Covid-19, o anche nota come Green pass vaccini, da lunedì 5 luglio potranno farsela stampare direttamente al Centro vaccini del Palafiere Riccardo Coppo.

«Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale nell’agevolare il più possibile i cittadini che vogliono vaccinarsi – ha spiegato il sindaco Federico Riboldi – Tra i numerosi servizi attivati, da oggi c’è anche la stampa dei Green pass direttamente al punto informativo allestito dalla Protezione Civile e gestito dai molti volontari che si sono resi disponibili a renderlo operativo, e che non mi stancherò mai di ringraziare».

Il punto informativo del Palafiere è attivo tutti i giorni, sette giorni su sette, dalle ore 8,30 alle ore 12,00. Per avere la stampa del Green pass, che ricordiamo essere in molte occasioni sufficiente mostrarlo direttamente da smartphone, è indispensabile portare ai volontari i dati di accesso ricevuti via e-mail o sms.

Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde Covid-19: www.dgc.gov.it.