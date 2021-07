Il maltempo non spaventa i camminatori di Villadeati

VILLADEATI - Un temporale estivo, peraltro previsto, arrivato proprio durante la fase delle iscrizioni non ha spaventato i camminatori accorsi a Villadeati sabato scorso per partecipare all’escursione serale intorno al caratteristico borgo Monferrino. La poca pioggia caduta non ha reso particolarmente difficile il percorso e quindi il gruppo di camminatori è partito compatto con soli pochi minuti di ritardo rispetto al programma iniziale.

Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 10 luglio per un’altra camminata serale in quel di Mombello Monferrato.