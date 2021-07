Tempo di Maturità anche per il corso serale del Leardi

CASALE - Con i recenti esami di maturità hanno conseguito il diploma anche 21 alunni del primo ciclo del corso serale in Amministrazione, Finanza e Marketing dell’istituto Leardi di Casale.

Il corso, che si è tenuto, presso la sede Hugues e al Leardi, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 23 con alcuni appuntamenti anche il sabato mattina, ha dato l’opportunità ad alunni diversi tra loro di riprendere gli studi e di conseguire, dopo un percorso intenso e stimolante, un titolo di studio spendibile in vari ambiti: ci sono stati giovani che, per vari motivi, avevano interrotto la frequenza, persone in possesso della qualifica triennale che erano intenzionate a proseguire gli studi fino al diploma, adulti già inseriti nel mondo del lavoro che tuttavia volevano migliorare le proprie competenze.

«La soddisfazione più grande per noi insegnanti è stata vedere la gratificazione degli studenti che, a conclusione di un percorso così impegnativo, hanno superato brillantemente la Maturità: in sette hanno ottenuto il punteggio massimo e addirittura due la lode» commentano i docenti del corso serale

Se le strade degli ormai ex studenti sono proiettate verso il futuro (alcuni intendono proseguire gli studi iscrivendosi all’Università mentre altri stanno già sostenendo colloqui di lavoro per spendere il nuovo titolo di studio acquisito), il corso serale si arricchisce di novità: proseguono le classi intermedie già attive e, da settembre, inizieranno le lezioni del primo biennio con l’attivazione dei corsi sia in Amministrazione, Finanza e Marketing per il Leardi, sia in Agraria a cura del plesso Luparia; prosegue la partnership con l’Istituto Sobrero (Perito Informatico/Meccanico-Meccatronico)..

Per tutte le informazioni e per i moduli di iscrizione, è possibile consultare i siti istituzionali degli istituti Leardi e Luparia o contattare le due segreterie e quella del Cpia (0142 452031, 0142/690064 e 0142 213007).