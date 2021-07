Sabato sera negozi aperti fino a tardi a Casale

CASALE - Sabato sera i negozi del centro a Casale rimarranno aperti fino alle 23.30. Saldi di una notte di mezza estate è il titolo dell’iniziativa promossa dall’associazione Spendoacasale che, nella prima settimana di prezzi ribassati, ha invitato i negozi a rimanere aperti fino a tardi sabato prossimo.

«Un’iniziativa particolarmente importante a cui abbiamo concesso volentieri il patrocinio – ha sottolineato l’assessore Giovanni Battista Filiberti – Quest’anno i saldi hanno un valore ancora più importante per i nostri negozi, così duramente colpiti dall’emergenza sanitaria: per questo, come Comune, abbiamo voluto ancora una volta essere al loro fianco e supportarli in questa ripartenza».