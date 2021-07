«CulturaIdentità? 35mila euro pubblici per inneggiare a un concetto di patria divisivo»

CASALE - Ci sono ancora critiche a una settimana dal festival 'Noi che Amiamo la Patria' tenutosi a Casale lo scorso fine settimana. A prendere la parola e attaccare l'amministrazione del sindaco Federico Riboldi è l'ex candidato primo cittadino Johnny Zaffiro, esponente dei civici di Casale Bene Comune.

«Nei giorni scorsi la nostra amministrazione ha finanziato la manifestazione Culturaidentità, un festival con i connotati della festa di partito, palesemente squilibrato dal punto di vista dell'appartenenza politica degli oratori, culturalmente e identitariamente vicini alla maggioranza di governo cittadino. 35mila euro di soldi pubblici per inneggiare ad un concetto di patria divisivo, con un parterre di ospiti faziosi e politicamente compatti, ecco sintetizzato lo spirito di "Culturaidentità". Le posizioni espresse dai nazionalisti sovranisti presenti all'evento non rispecchiano però l'identità della cittadinanza casalese, semmai ne esprimono sentimenti diffusi in una parte, sentimenti che sono però anche transitori e mutevoli. Ciò che invece è presente in maniera stabile, più o meno incisiva nelle diverse fasi della storia, è il pluralismo, quel valore che disegna l'identità culturale come capacità di adattarsi e di resistere nel contempo ai cambiamenti di una comunità e che trova nel concetto di cittadinanza la sua anima sempre nuova».

Zaffiro ha 'suggerimenti' sui quali cementare l'identità: «Certamente il rispetto e l'orgoglio per la propria città sono necessari, e non sono purtroppo così diffusi. E certamente tenere viva l'attenzione sulle vicende processuali dell'Eternit bis risponde ad un dovere morale e di rispetto della comunità - ricordiamo bene la 'prudenza' della giunta Demezzi, di cui l'attuale primo cittadino Riboldi era parte integrante - Allora, con una sana cultura del fare per il Bene Comune, occorre agire per rifondare i motivi per amare e rispettare il territorio, rinnovandolo e difendendolo. Ecco su cosa è possibile lavorare» dice prima di elencare.