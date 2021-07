I militari intervengono per una lite domestica: in casa trovano armi e droga

CERRINA - I Carabinieri della Stazione di Cerrina hanno denunciato in stato di libertà per minacce, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni, un pensionato sessantaquattrenne residente nel casalese. I militari, intervenuti nel Casalese per una lite in famiglia tra l'uomo e la propria compagna, minacciata dallo stesso, hanno rinvenuto nella sua disponibilità una carabina ad aria compressa, una pistola a salve con 5 cartucce e una balestra, tutto di libera vendita, nonché un fucile calibro 9 'flobert' più vario munizionamento, illegalmente detenuti (in quanto l'uomo è risultato già colpito dal divieto di detenzione armi e munizioni emesso dalla Prefettura di Alessandria).

Nello stesso contesto gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto altresì, nella disponibilità del pensionato, 85 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish.