La generosità degli albanesi di Casale: un'aula informatica in dono

ALBANIA - Missione 'albanese' per l'amministrazione comunale di Casale in questo weekend. Il sindaco Federico Riboldi, il presidente del Consiglio Comunale Fiorenzo Pivetta e il Capo di Gabinetto Enzo Amich si sono recati per consegnare l’aula informatica alla Scuola «Vinçenc Prendushi», allestita grazie alla generosità della comunità albanese in Monferrato.