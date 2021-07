Il Comune all'incontro con gli arbitri casalesi

CASALE - A Casale l’inizio dell’estate segna la graduale ripresa anche per le attività sportive. Martedì 29 giugno si è tenuto un incontro che ha visto come protagonisti il Comune, rappresentato dall’assessore allo Sport Luca Novelli, e la sezione locale dell’Associazione Italiana Arbitri (Aia), rappresentato del Presidente Williams Monte.

La finalità dell’incontro è stata quella di stabilire i punti per cominciare in grande spolvero la nuova stagione sportiva. La volontà dell’Aia è quella di formare e far crescere i giovani talenti casalesi, soprattutto in un momento storico come quello attuale. Il Comune ha risposto alle necessità illustrate dal presidente Monte, fissando come obiettivo unanime la valorizzazione dei ragazzi che vorrebbero affacciarsi alla scuola arbitrale. Sono infatti in fase di definizione alcuni eventi divulgativi che a partire da agosto avranno lo scopo di informare e di reclutare nuove leve.

La sezione monferrina ha obiettivi importanti di crescita in termini numerici. Ciò è dato anche dal fatto che da quest’anno ci sarà la possibilità di sfruttare il doppio tesseramento per gli under-17; questa soluzione consentirà a chi vorrà, di continuare a giocare a calcio e contemporaneamente intraprendere l’avventura arbitrale. Per accogliere le nuove forze ci saranno dal prossimo anno anche novità in termini di spazi a disposizione degli arbitri casalesi.

«La sezione può vantare molti associati d’esperienza, in grado di assistere i giovani ragazzi che vorranno entrare a far parte della nostra grande famiglia e, grazie all’aiuto del Comune, potremo diventare nel giro di pochi anni una vera eccellenza sportiva locale. Non escludo che tra qualche anno potremmo leggere il nome di un associato monferrino in qualche stadio importante» ha spiegato il presidente Monte, che al termine dell’incontro ha voluto omaggiare l’assessore Novelli con la divisa ufficiale da gara degli aribitri italiani.